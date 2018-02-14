Часть криптовалюты, украденной с Coincheck, была переведена на российскую биржу Yobit

Отмечается, что с 58 млрд иен (около 534 млн долларов) в криптовалюта NEM, похищенных с биржи, на Yobit было переведено около 1,2 млрд иен (10,2 млн долл.). В настоящее время японские правоохранительные органы ведут соответствующую проверку.

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Хакерская атака с выводом крупных средств с Coincheck произошла в конце января 2018 года. В результате инцидента все операции по выводу, а также торговле средствами были на этой криптовалютной бирже временно приостановлены. Руководство биржи до сих пор не приняло окончательного решения по поводу того, будет ли они компенсировать пользователям украденные средства. Правительство Японии и местные правоохранительные органы в настоящее время проводят массовые проверки всех криптовалютных бирж страны.

Как ранее сообщал УНН, российская хакерская группа Fancy Bear пыталась похитить данные около 90 человек, связанных с секретными проектами в оборонном секторе США.