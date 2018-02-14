Часть криптовалюты, украденной с Coincheck, была переведена на российскую биржу Yobit

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74166 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88799 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91440 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110086 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101256 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104942 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111921 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122919 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134479 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Часть криптовалюты, украденной с Coincheck, была переведена на российскую биржу Yobit

Часть криптовалюты, украденной с Coincheck, была переведена на российскую биржу Yobit

Киев  •  УНН

 • 18173 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Часть средств, ранее украденных со счетов крупной японской криптовалютной биржи “Coincheck”, были переведены на российскую биржу криптовалют Yobit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японскую газету Mainichi Shimbun.

Отмечается, что с 58 млрд иен (около 534 млн долларов) в криптовалюта NEM, похищенных с биржи, на Yobit было переведено около 1,2 млрд иен (10,2 млн долл.). В настоящее время японские правоохранительные органы ведут соответствующую проверку.

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Хакерская атака с выводом крупных средств с Coincheck произошла в конце января 2018 года. В результате инцидента все операции по выводу, а также торговле средствами были на этой криптовалютной бирже временно приостановлены. Руководство биржи до сих пор не приняло окончательного решения по поводу того, будет ли они компенсировать пользователям украденные средства. Правительство Японии и местные правоохранительные органы в настоящее время проводят массовые проверки всех криптовалютных бирж страны.

Как ранее сообщал УНН, российская хакерская группа Fancy Bear пыталась похитить данные около 90 человек, связанных с секретными проектами в оборонном секторе США.

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