Час очікування на кордоні України з країнами ЄС скоротиться
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Державна прикордонна служба спільно з іншими державними органами влади, прикордонниками суміжних держав вживає низку заходів із вирішення проблем виникнення черг. Зокрема розгорнуті додаткові робочі місця та збільшено кількість прикордонних нарядів, а перед пунктами пропуску щоденно патрулюють десятки екіпажів Національної поліції. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
“Для пришвидшення пропуску громадян та транспорту в напрямку „виїзд з України“, польські прикордонники застосовують додаткові смуги та частково реверсний рух. Також з українського боку в пунктах пропуску „Краківець“ та „Рава-Руська“ продовжується експеримент з розмежування смуг руху транспортом перед автомобільним переходом, що дає можливість відокремити учасників малого прикордонного руху та громадян України та ЄС”, — йдеться у повідомлені.
Інтенсивність руху транспортних засобів на державному кордоні з кожним роком збільшується. Нерідко перед основними пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та особливо з Польщею спостерігається накопичення транспорту.
За даними прикордонників, найбільше на формування скупчень автотранспорту впливають учасники малого прикордонного руху та автомобілі іноземної реєстрації під керуванням громадян України. Кількість таких автівок становить до 75% від усіх транспортних засобів у черзі. Окрім цього, підґрунтям для накопичення транспортних засобів слугує нерозвинена інфраструктура пунктів пропуску та, подекуди, повільна робота контрольних служб суміжних країн.
Завдяки проведеним заходам вдалося стабілізувати ситуацію в основних пунктах пропуску на кордоні з Європейським Союзом та частково зменшити кількість транспортних засобів в порівнянні з минулим тижнем, коли після завершення Великодніх свят різко зріс рух в напрямку виїзду з України.
Варто зазначити, з початку тижня найменший час очікування для заїзду в пункти пропуску спостерігався у “Смільниці”, “Грушеві” та “Угриніві”, що на кордоні з Польщею.
Завантаженість пунктів пропуску можна подивитись он-лайн на сайті Держприкордонслужби.
Як повідомляв УНН 11 квітня, Єврокомісія проведе зустріч експертів через хаос на кордонах ЄС.
Також розділення потоку авто запланували у ПП "Ягодин" на кордоні з Польщею.