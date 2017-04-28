Время ожидания на границе Украины со странами ЕС сократится
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Государственная пограничная служба совместно с другими государственными органами власти, пограничниками сопредельных государств принимает ряд мер по решению проблем возникновения очередей. В частности развернуты дополнительные рабочие места и увеличено количество пограничных нарядов, а перед пунктами пропуска ежедневно патрулируют десятки экипажей Национальной полиции. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Для ускорения пропуска граждан и транспорта в направлении "выезд из Украины", польские пограничники применяют дополнительные полосы и частично реверсивное движение. Также с украинской стороны в пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" продолжается эксперимент по разграничению полос движения транспортом перед автомобильным переходом, что позволяет отделить участников малого пограничного движения и граждан Украины и ЕС", - говорится в сообщении.
Интенсивность движения на государственной границе с каждым годом увеличивается. Нередко перед основными пунктами пропуска на границе с Венгрией, Словакией и особенно с Польшей наблюдается накопление транспорта.
По данным пограничников, на формирование скоплений автотранспорта преимущественно влияют участники малого пограничного движения и автомобили иностранного регистрации под управлением граждан Украины. Количество таких автомобилей составляет до 75% от всех транспортных средств в очереди. Кроме этого, основой для накопления транспортных средств служит неразвитая инфраструктура пунктов пропуска и, порой, медленная работа контрольных служб сопредельных стран.
Благодаря проведенным мероприятиям удалось стабилизировать ситуацию в основных пунктах пропуска на границе с Европейским Союзом и частично уменьшить количество транспортных средств по сравнению с прошлой неделей, когда после завершения Пасхальных праздников резко выросла интенсивность движения в направлении выезда из Украины.
Стоит отметить, с начала недели наименьшее время ожидания для въезда в пункты пропуска наблюдалось в "Смольнице", "Грушеви" и "Угринове" на границе с Польшей.
Загруженность пунктов пропуска можно посмотреть онлайн на сайте Госпогранслужбы.
Как сообщал УНН 11 апреля, Еврокомиссия проведет встречу экспертов из-за хаоса на границах ЕС.
Также разделение потока авто запланировали в ПП "Ягодин" на границе с Польшей.