Время ожидания на границе Украины со странами ЕС сократится

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42204 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 103312 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 114169 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126498 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146404 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159996 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123395 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138922 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189850 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291386 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

Премьер Канады: политика Трампа ведет США к рецессии и самосаботажу

7 апреля, 18:33 • 7940 просмотра

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 7750 просмотра

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

7 апреля, 18:55 • 7664 просмотра

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 5812 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 7522 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188890 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 245005 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446587 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399398 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484616 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27935 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27649 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42363 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64667 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71277 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Время ожидания на границе Украины со странами ЕС сократится

Киев • УНН

 • 14564 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Государственная пограничная служба совместно с другими государственными органами власти, пограничниками сопредельных государств принимает ряд мер по решению проблем возникновения очередей. В частности развернуты дополнительные рабочие места и увеличено количество пограничных нарядов, а перед пунктами пропуска ежедневно патрулируют десятки экипажей Национальной полиции. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Время ожидания на границе Украины со странами ЕС сократится

"Для ускорения пропуска граждан и транспорта в направлении "выезд из Украины", польские пограничники применяют дополнительные полосы и частично реверсивное движение. Также с украинской стороны в пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" продолжается эксперимент по разграничению полос движения транспортом перед автомобильным переходом, что позволяет отделить участников малого пограничного движения и граждан Украины и ЕС", - говорится в сообщении.

Интенсивность движения на государственной границе с каждым годом увеличивается. Нередко перед основными пунктами пропуска на границе с Венгрией, Словакией и особенно с Польшей наблюдается накопление транспорта.

По данным пограничников, на формирование скоплений автотранспорта преимущественно влияют участники малого пограничного движения и автомобили иностранного регистрации под управлением граждан Украины. Количество таких автомобилей составляет до 75% от всех транспортных средств в очереди. Кроме этого, основой для накопления транспортных средств служит неразвитая инфраструктура пунктов пропуска и, порой, медленная работа контрольных служб сопредельных стран.

Благодаря проведенным мероприятиям удалось стабилизировать ситуацию в основных пунктах пропуска на границе с Европейским Союзом и частично уменьшить количество транспортных средств по сравнению с прошлой неделей, когда после завершения Пасхальных праздников резко выросла интенсивность движения в направлении выезда из Украины.

Стоит отметить, с начала недели наименьшее время ожидания для въезда в пункты пропуска наблюдалось в "Смольнице", "Грушеви" и "Угринове" на границе с Польшей.

Загруженность пунктов пропуска можно посмотреть онлайн на сайте Госпогранслужбы.

Как сообщал УНН 11 апреля, Еврокомиссия проведет встречу экспертов из-за хаоса на границах ЕС.

Также разделение потока авто запланировали в ПП "Ягодин" на границе с Польшей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$65.06
Bitcoin
$79,894.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,008.56
Ethereum
$1,590.86