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"Бюджетників" в ОРДЛО примушують до участі у військових зборах - розвідка

"Бюджетників" в ОРДЛО примушують до участі у військових зборах - розвідка

Київ • УНН

 • 10125 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Працівників "бюджетних установ" "ДНР/ЛНР" примушують до участі у військових зборах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.

Повідомляється, що окупаційне командування РФ здійснює пошук додаткових ресурсів для комплектування особового складу з’єднань і частин бойовиків.

"Для участі у зборах військовозобов’язаних у примусовому порядку залучаються працівники "бюджетних установ ДНР/ЛНР". За відмову від участі у зборах передбачається покарання у вигляді дисциплінарного стягнення або звільнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зборів проводиться активна агітаційна робота щодо подальшої підготовки за конкретними військовими спеціальностями на території Росії.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу у Мар'їнці пошкоджено п'ять житлових будинків.

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