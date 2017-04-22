"Бюджетників" в ОРДЛО примушують до участі у військових зборах - розвідка

Повідомляється, що окупаційне командування РФ здійснює пошук додаткових ресурсів для комплектування особового складу з’єднань і частин бойовиків.

"Для участі у зборах військовозобов’язаних у примусовому порядку залучаються працівники "бюджетних установ ДНР/ЛНР". За відмову від участі у зборах передбачається покарання у вигляді дисциплінарного стягнення або звільнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зборів проводиться активна агітаційна робота щодо подальшої підготовки за конкретними військовими спеціальностями на території Росії.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу у Мар'їнці пошкоджено п'ять житлових будинків.