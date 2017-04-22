"Бюджетників" в ОРДЛО примушують до участі у військових зборах - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Працівників "бюджетних установ" "ДНР/ЛНР" примушують до участі у військових зборах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
Повідомляється, що окупаційне командування РФ здійснює пошук додаткових ресурсів для комплектування особового складу з’єднань і частин бойовиків.
"Для участі у зборах військовозобов’язаних у примусовому порядку залучаються працівники "бюджетних установ ДНР/ЛНР". За відмову від участі у зборах передбачається покарання у вигляді дисциплінарного стягнення або звільнення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час зборів проводиться активна агітаційна робота щодо подальшої підготовки за конкретними військовими спеціальностями на території Росії.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу у Мар'їнці пошкоджено п'ять житлових будинків.