"Бюджетников" в ОРДЛО принуждают к участию в военных сборах - разведка

Сообщается, что оккупационное командование РФ осуществляет поиск дополнительных ресурсов для комплектования личного состава соединений и частей боевиков.

"Для участия в собрании военнообязанных в принудительном порядке привлекаются работники "бюджетных учреждений ДНР/ЛНР". За отказ от участия в собрании предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания или увольнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время сборов проводится активная агитационная работа по дальнейшей подготовке по конкретным военным специальностям на территории России.

Напомним, в результате обстрела в Марьинке повреждено пять жилых домов.