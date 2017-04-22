"Бюджетников" в ОРДЛО принуждают к участию в военных сборах - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Работников "бюджетных учреждений" "ДНР/ЛНР" принуждают к участию в военных сборах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что оккупационное командование РФ осуществляет поиск дополнительных ресурсов для комплектования личного состава соединений и частей боевиков.
"Для участия в собрании военнообязанных в принудительном порядке привлекаются работники "бюджетных учреждений ДНР/ЛНР". За отказ от участия в собрании предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания или увольнения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время сборов проводится активная агитационная работа по дальнейшей подготовке по конкретным военным специальностям на территории России.
Напомним, в результате обстрела в Марьинке повреждено пять жилых домов.