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Бюджетні дотації хочуть обрізати близько 2,2 тис. сільгосппідприємствам

Бюджетні дотації хочуть обрізати близько 2,2 тис. сільгосппідприємствам

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні бюджетні дотації отримують близько 2,2 тисячі сільгоспвиробників. Такі дані опубліковані на сайті Міністерства агрополітики України, передає УНН.

Найбільше таких підприємств сконцентровано в Київській, Полтавській, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

З початку року все 2,2 тис. підприємств отримали в цілому 3,5 млрд грн дотацій - це 87,5% від загальної суми держпідтримки, закладеної в бюджет на 2017 рік. При цьому варто відзначити, що сільгосппідприємства отримують дотації за рахунок власних грошей. Механізм повністю автоматизований і передбачає повернення грошей в розмірі 60-70% від загальної суми сплаченого ними ПДВ. Детальніше ознайомитися з принципом розподілу дотацій можна на сайті МінАПК.

Разом з тим, в наступному році дотації сільгосппідприємствам хочуть скоротити в два рази, до 2 млрд грн. Проти такого рішення вже виступили у Всеукраїнському аграрному раді.

"Як відомо, загальний обсяг бюджетної дотації, передбаченої на виплату аграріям за програмою дотацій у 2017 році становить 4 млрд грн. При цьому, відповідно до діючих нормативних актів, не менше 2 млрд грн повинно бути виплачено виробникам молока, свинини, овочів і тд, і не більше 2 млрд - галузі птахівництва. Про недостатності цих коштів свідчить той факт, що на сьогодні коефіцієнт покриття бази для нарахування дотації при її виплаті становить менше 70% і продовжує знижуватися, тобто замість однієї гривні аграрії отримують менше 70 копійок.

Бюджетних коштів недостатньо навіть з урахуванням того, що в першому півріччі цього року підприємства, які одночасно займаються виробництвом продукції тваринництва і рослинництва (а таких у вітчизняному тваринництві - переважна більшість), практично не отримували дотацію.

Саме тому, навіть якщо вимоги аграріїв будуть почуті, і порядок виплати дотації буде змінено, 2 млрд грн буде абсолютно недостатньо для виплати дотації в 2018 році, навіть за умови позбавлення всіх без винятку птахівницьких підприємств права на її отримання", - відзначили в ВАС.

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