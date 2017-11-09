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Бюджетные дотации хотят обрезать около 2,2 тыс. сельхозпредприятиям

Бюджетные дотации хотят обрезать около 2,2 тыс. сельхозпредприятиям

Киев  •  УНН

 • 11683 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня бюджетные дотации получают около 2,2 тысяч сельхозпроизводителей. Такие данные опубликованы на сайте Министерства агрополитики Украины, передает УНН.

Наибольшее таких предприятий сконцентрировано в Киевской, Полтавской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

С начала года все 2,2 тыс. предприятий получили в общей сложности 3,5 млрд грн дотаций — это 87,5% от общей суммы господдержки, заложенной в бюджет на 2017 год. При этом стоит отметить, что сельхозпредприятия получают дотации за счет собственных денег. Механизм полностью автоматизирован и предусматривает возврат денег в размере 60-70% от общей суммы уплаченного ими НДС. Подробнее ознакомиться с принципом распределения дотаций можно на сайте МинАПК.

Вместе с тем, в следующем году дотации сельхозпредприятиям хотят сократить в два раза, до 2 млрд грн. Против такого решения уже выступили во Всеукраинском аграрном совете.

“Как известно, общий объем бюджетной дотации, предусмотренной на выплату аграриям по программе дотаций в 2017 году составляет 4 млрд грн. При этом, согласно действующих нормативных актов, не менее 2 млрд грн должно быть выплачено производителям молока, свинины, овощей и т.д., и не более 2 млрд — отрасли птицеводства. О недостаточности этих средств свидетельствует тот факт, что на сегодня коэффициент покрытия базы для начисления дотации при ее выплате составляет менее 70% и продолжает снижаться, то есть вместо одной гривны аграрии получают менее 70 копеек.

Бюджетных средств недостаточно даже с учетом того, что в первом полугодии этого года предприятия, которые одновременно занимаются производством продукции животноводства и растениеводства (а таких в отечественном животноводстве — подавляющее большинство), практически не получали дотацию.

Именно поэтому, даже если требования аграриев будут услышаны, и порядок выплаты дотации будет изменено, 2 млрд грн будет совершенно недостаточно для выплаты дотации в 2018 году, даже при условии лишения всех без исключения птицеводческих предприятий права на ее получение”, — отметили в ВАС.

Украинские Национальные Новости

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