Бюджет, вакцинація і локдаун: цього тижня Шмигаль звітуватиме у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Цього тижня під час години запитань до уряду, перед народними депутатами виступить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Таке рішення було прийнято на засіданні погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Громадяни України чекають від влади, тобто від уряду та парламенту України відповіді, чого чекати від локдауну, який заплановано урядом з 8 січня, і як з "карантином вихідного дня" з парламентом уряд знову не радився… Які будуть наслідки цього локдауну для країни, економіки, малого бізнесу, для найманих працівників та бюджетної сфери", - заявила під час виступу заступниця голови ВР Олена Кондратюк.
Також, з її слів, друге питання, яке хвилює громадян – це масова вакцинація від коронавірусу. Третє питання – чого чекати від Державного бюджету на 2021 рік.
"Я пропоную запросити і заслухати саме прем’єр-міністра у п’ятницю до нас на годину запитань до уряду з чіткими запитаннями стосовно запровадження локдауну, вакцинації і бюджету", - зазначила Кондратюк.
Пізніше спікер парламенту Дмитро Разумков поставив на голосування питання про запрошення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на годину запитань до уряду.
Нардепи підтримали дане рішення.
Нагадаємо, на нараді голів фракцій у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у понеділок, 14 грудня, обговорили порядок денний роботи парламенту. Попередньо, питання роботи НАЗК, Державного бюджету на 2021 рік і щодо спецстатусу Донбасу будуть проголосовані завтра, 15 грудня.