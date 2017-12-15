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Бюджет Києва-2018: на побудову флагштоку хочуть витратити 51 млн грн

Бюджет Києва-2018: на побудову флагштоку хочуть витратити 51 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Влада Києва заклала у проект міського бюджету на 2018 рік 51 мільйон гривень на побудову флагштоку в центрі Києва. Про це йдеться в проекті рішення Київської міської ради “Про бюджет м.Києва на 2018 рік”, передає УНН.

Так, у бюджеті столиці на зведення споруди флагштоку на території музею Другої світової війни заклали 51 мільйон гривень.

Водночас, як повідомляв УНН, на сайті державних закупівель Prozzoro проводиться тендер на побудову цього флагштоку на суму 47 мільйонів гривень.

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Згідно з архітектурними рішеннями, які вказані в тендері, за ці кошти майбутній виконавець має збудувати інженерно-технічне приміщення для обслуговування флагштоку, залізобетонний фундамент, власне конструкцію флагштоку, сходи біля підніжжя конструкції, а також виготовити сам прапор з тканини підвищеної міцності.

Як стало відомо УНН з власних джерел в КМДА , у понеділок, 18 грудня, о 16:00 в київській міській державній адміністрації відбудеться засідання бюджетної комісії, де будуть розглядати проект бюджету столиці на 2018 рік.

 

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