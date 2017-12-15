Бюджет Киева-2018: на строительство флагштока хотят потратить 51 млн грн

Так, в бюджете столицы на строительство флагштока на территории музея Второй мировой войны заложили 51 млн гривен.

В то же время, как сообщал УНН, на сайте государственных закупок Prozzoro проводится тендер на строительство этого флагштока на сумму 47 млн гривен.

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Согласно с архитектурными решениями, которые указаны в тендере, за эти средства будущий исполнитель должен построить инженерно-техническое помещение для обслуживания флагштока, железобетонный фундамент, собственно конструкцию флагштока, лестницу у подножия конструкции, а также изготовить сам флаг из ткани повышенной прочности.

Как стало известно УНН из собственных источников в КГГА, в понедельник, 18 декабря, в 16:00 в киевской городской государственной администрации состоится заседание бюджетной комиссии, где будут рассматривать проект бюджета столицы на 2018 год.