Бюджет Киева-2018: на строительство флагштока хотят потратить 51 млн грн

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94934 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101271 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101649 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115333 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102972 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105627 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112530 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117211 просмотра

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9 марта, 17:47 • 123032 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134729 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Бюджет Киева-2018: на строительство флагштока хотят потратить 51 млн грн

Бюджет Киева-2018: на строительство флагштока хотят потратить 51 млн грн

Киев  •  УНН

 • 27128 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Власти Киева заложили в проект городского бюджета на 2018 год 51 млн гривен на строительство флагштока в центре Киева. Об этом говорится в проекте решения Киевского городского совета "О бюджете Киева на 2018 год", передает УНН.

Так, в бюджете столицы на строительство флагштока на территории музея Второй мировой войны заложили 51 млн гривен.

В то же время, как сообщал УНН, на сайте государственных закупок Prozzoro проводится тендер на строительство этого флагштока на сумму 47 млн гривен.

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Согласно с архитектурными решениями, которые указаны в тендере, за эти средства будущий исполнитель должен построить инженерно-техническое помещение для обслуживания флагштока, железобетонный фундамент, собственно конструкцию флагштока, лестницу у подножия конструкции, а также изготовить сам флаг из ткани повышенной прочности.

Как стало известно УНН из собственных источников в КГГА, в понедельник, 18 декабря, в 16:00 в киевской городской государственной администрации состоится заседание бюджетной комиссии, где будут рассматривать проект бюджета столицы на 2018 год.

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