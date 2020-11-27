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Бюджет 2021: ЦВК просить збільшити видатки на проведення проміжних виборів нардепа

Бюджет 2021: ЦВК просить збільшити видатки на проведення проміжних виборів нардепа

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Центральна виборча комісія звернулася до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо збільшення у держбюджеті на 2021 рік видатків на проведення проміжних виборів нардепа на 24,4 млн грн, передає УНН із посиланням на ЦВК.

“ЦВК звернулася до ВРУ та Кабміну щодо необхідності врахування у законопроєкті про Державний бюджет України на 2021 рік збільшення видатків, передбачених Комісії за бюджетною програмою 6731020 „Проведення виборів народних депутатів України“. Суму пропонується збільшити на 24 млн 40,2 тис. гривень. А саме — до 34 млн 681,4 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення прийняте у звʼязку з тим, що на 28 березня 2021 року ЦВК вже призначила проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 87 (Івано-Франківська область). Окрім того, є ймовірність призначення таких виборів в ОВО № 50 (Донецька область) та № 184 (Херсонська область).

“На сьогодні у законопроєкті про Державний бюджет України на 2021 рік Центральній виборчій комісії за вищезазначеною бюджетною програмою передбачено лише 10 млн 641,2 тис. гривень”, — додали в ЦВК.

Нагадаємо, після відмови нардепа від “Слуги народу” Зеновія Андрійовича від мандату Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 на неділю, 28 березня 2021 року.

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