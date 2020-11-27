Бєланов про техпоразку для України: "так хто в Європі керує футболом — УЄФА чи лікарі?”

За словами Беленова, він не відразу повірив повідомленнями про технічну поразку.

“Думав, що як зазвичай буває, хтось спеціально запустив таку інформацію. Я зізнатися, був упевнений, що матч перенесуть на іншу дату. Ну або в крайньому випадку — потягнуть жереб. А так виходить, що дві команди були на місці проведення матчу, готові були вийти на поле. Але за рішенням лікаря, який не має відношення до футболу, гру скасували і одній з команд зарахували поразку. Це абсурд! Так УЄФА далеко може зайти. Такими рішеннями вони самі себе заганяють в кут!​​”, - сказав він.

Бєланов впевнений, що вимога УЄФА до української сторони зібрати нову команду і доставити її за ніч до Швейцарії була нереальною.

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“Знаєте, є завдання реальні, а є такі, які не можна виконати в принципі. Я б хотів безпосередньо поспілкуватися з представником УЄФА, який би розповів, як за добу можна зібрати команду, протестувати їх в сертифікованій лабораторії і перевезти її з України до Швейцарії. Я вже не кажу про спортивний рівеньі підготовки такої збірної. Якщо УЄФА все одно, яким буде рівень такого матчу, то може нам варто було організувати збірну з лікарів і відправити її до Швейцарії? Раз вже швейцарські лікарі мають такий вплив в європейському футболі, то нехай би і наші лікарі зіграли за збірну своєї країни.

УЄФА створив дуже небезпечний прецедент. Він поставив перед нами завдання, яке за добу не вирішив би жоден менеджер в світі! І потім покарав нас за це, присудивши технічну поразку. Нам наводять як приклад збірну Чехії, словацький „Слован“. Я звернув увагу, що і у чехів, і у словаків було дві доби на підготовку. До того ж збірна Чехії грала вдома і їй було набагато простіше зібрати нову команду. А ось мені дивно, чому, наприклад, в цій ситуації не наводять приклад молодіжної збірної Італії? Їх матч з Ісландією в жовтні був скасований через спалах коронавірусу у італійців і вони спокійно зіграли його в листопаді. Чому так не зробили в нашому випадку? Мені незрозуміло, адже цей матч на становище інших команд в групі не впливав. А жеребкування наступної Ліги націй буде ще не скоро...”, — розповів Бєланов.

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Він додав, що після такого рішення УЄФА виникає питання: “так хто в Європі керує футболом — УЄФА чи, скажімо, лікарі, що не мають відношення до футболу?”.