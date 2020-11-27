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Беланов о техпоражении для Украины: "да кто в Европе управляет футболом - УЕФА или доктора?"

Беланов о техпоражении для Украины: "да кто в Европе управляет футболом - УЕФА или доктора?"

Киев  •  УНН

 • 10744 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Игорь Беланов - обладатель Золотого мяча-1986, прокомментировал решение Апелляционного комитета УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией, передает УНН со ссылкой FootBoom.

По словам Беленова, он не сразу поверил сообщениям про техническое поражение.

“Думал, что как обычно бывает, кто-то специально запустил такую ​​информацию. Я признаться, был уверен, что матч перенесут на другую дату. Ну или в крайнем случае — потянут жребий. А так получается, что две команды были на месте проведения матча, готовы были выйти на поле. Но по решению врача, который не имеет отношения к футболу, игру отменили и одной из команд засчитали поражение. Это абсурд! Так УЕФА далеко может зайти. Такими решениями они сами себя загоняют в угол!”, — сказал он.

Беланов уверен, что требование УЕФА к украинской стороне собрать новую команду и доставить ее за ночь в Швейцарию было нереальным.

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“Знаете, есть задачи реальные, а есть такие, которые нельзя выполнить в принципе. Я бы хотел напрямую пообщаться с представителем УЕФА, который бы рассказал, как за сутки можно собрать команду, протестировать их в сертифицированной лаборатории и перевезти ее из Украины в Швейцарию. Я уже не говорю про спортивный уровень и подготовку такой сборной. Если УЕФА все равно, каким будет уровень такого матча, то может нам стоило организовать сборную из врачей и отправить ее в Швейцарию? Раз уж швейцарские врачи имеют такое влияние в европейском футболе, то пусть бы и наши врачи сыграли за сборную своей страны.

УЕФА создал очень опасный прецедент. Он поставил перед нами задачу, которую за сутки не решил бы ни один менеджер в мире! И потом наказал нас за это, присудив техническое поражение. Нам приводят в пример сборную Чехии, словацкий „Слован“. Я обратил внимание, что и у чехов, и у словаков было двое суток на подготовку. К тому же сборная Чехии играла дома и ей было гораздо проще собрать новую команду. А вот мне странно, почему, например, в этой ситуации не приводят пример молодежной сборной Италии? Их матч с Исландией в октябре был отменен из-за вспышки коронавируса у итальянцев и они спокойно сыграли его в ноябре. Почему так не сделали в нашем случае? Мне непонятно, ведь этот матч на положение других команд в группе не влиял. А жеребьевка следующей Лиги наций будет еще не скоро...”, — рассказал Беланов.

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Он добавил, что после такого решения УЕФА возникает вопрос: “так кто в Европе управляет футболом — УЕФА или, скажем, доктора, не имеющие отношения к футболу?”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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