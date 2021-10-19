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Буймістер виключили з фракції “Слуга народу”

Буймістер виключили з фракції “Слуга народу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Народного депутата Людмилу Буймістер виключили з фракції “Слуга народу”, передає кореспондент УНН.

Деталі

Головуючий на засіданні ВР спікер парламенту Руслан Стефанчук офіційно оголосив рішення фракції “СН” виключити зі свого складу Людмилу Буймістер.

Раніше глава фракції заявляв, що рішення буде оголошено 20 жовтня.

Контекст

На початку жовтня стало відомо, що у “Слузі народу” на порядку денному — виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.

Арахамія також заявляв, що виступає за виключення Буймістер з фракції.

18 жовтня на засіданні фракції “слуги народу” вирішили ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу.

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