Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Народный депутат Людмила Буймистер исключили из фракции "Слуга народа", передает корреспондент УНН.
Детали
Председательствующий на заседании ВР спикер парламента Руслан Стефанчук официально объявил решение фракции “СН” исключить из своего состава Людмилу Буймистер.
Ранее глава фракции заявлял, что решение будет объявлено 20 октября.
Контекст
В начале октября стало известно, что в “Слуге народа” на повестке дня — исключение из фракции народного депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах.
Арахамия также заявлял, что выступает за исключение Буймистер из фракции.
18 октября на заседании фракции “слуги народа” решили инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава.