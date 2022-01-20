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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Бустером від COVID-19 за добу вакцинували ще 15 тис. українців

Бустером від COVID-19 за добу вакцинували ще 15 тис. українців

Київ • УНН

 • 19776 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,37 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - близько 146 тисяч осіб. При цьому загалом зробили понад 29,6 мільйона щеплень, за останню добу з яких - майже 75 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Деталі

За добу 19 січня в Україні 74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.

Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 080 099 людей, отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей. Загалом проведено 29 613 234 щеплення.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.

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