Бустером от COVID-19 за сутки вакцинировали еще 15 тыс. украинцев

КИЕВ. 20 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,37 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - около 146 тысяч человек. При этом в целом сделали более 29,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 75 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.