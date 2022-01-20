Бустером от COVID-19 за сутки вакцинировали еще 15 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,37 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - около 146 тысяч человек. При этом в целом сделали более 29,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 75 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 19 января в Украине 74 759 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу - 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу - 14 927 человек.
От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 080 099 людей, получивших две дозы - 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу - 11 205 человек, бустерную дозу - 146 105 человек. Всего проведено 29 613 234 прививки.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 С середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.