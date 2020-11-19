Буславець стала фіналісткою конкурсу "Жінки української енергетики-2020"

Конкурс організував "Жіночий енергетичний клуб України". Він мав кілька номінацій: компанія року, керівниця, політикиня, працівниця, юристка, волонтерка, журналістка.

Перемогу в одній із номінацій конкурсу – політикиня – здобула в.о. міністра енергетики Ольга Буславець. Організатори конкурсу уточнили, що перемога дісталася Буславець, оскільки вона:

▪️ досягла, спільно з прем'єр-міністром України, компромісу із інвесторами "зеленої енергетики",

▪️ вивела із простою шахти,

▪️ повернула гірників до роботи під час кризи, яка виникла влітку 2020 року,

▪️ завершила розробку концепції реформування вугільної галузі,

▪️ вдосконалила правила на ринку електроенергетики,

▪️ активно розвиває міжнародне партнерство,

▪️ інвестує у розвиток новітніх технологій в енергетиці,

▪️ опікується заходами для імплементації європейського "зеленого курсу".

"Я хочу подякувати тим, завдяки кому я можу сьогодні у цій номінації отримати нагороду. Це Президенту і прем'єр-міністру України, які довірилися мені у такий важкий час, повірили в те, що я зможу вивести енергетику із кризи. У нас є вже багато успіхів, є про що розповісти. Хочу подякувати моїй енергетичній команді – саме з ними ми маємо такий результат, у нас команда однодумців. І я не можу не подякувати своїй родині, яка є надійним тилом, і без якої я б не змогла досягнути такого результату", - прокоментувала Буславець.