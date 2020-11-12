Буславець повідомила про перспективи розвитку водневої енергетики в Україні

У затвердженій Водневій стратегії для кліматично-нейтральної Європи до 2050 року Україну визначено пріоритетним партнером завдяки її потенціалу з виробництва "зеленого" водню та наявної інфраструктури, з’єднаної з ЄС, повідомили в міністерстві.

"Україна ставить перед собою амбітні кліматичні цілі щодо декарбонізації енергетики, промисловості і транспорту. Тому використання "зеленого" водню є інструментом, що може забезпечити виконання поставлених цілей. Міністерство вже розробляє дорожню карту водневої енергетики України. Нами окреслено короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективи транспортування водню", – наголосила Буславець.

Водночас у Міненерго повідомляють, що можливості газотранспортної системи для транспортування водню мають бути ретельно вивчені спільно з експертами з метою гарантування безпечної роботи.

"Це питання потрібно додатково опрацювати разом з експертами ЄС щодо визначення маршрутів, а також опрацювати комплекс заходів для забезпечення надійності і безпеки роботи газотранспортної системи з новим енергоносієм", - прокоментувала Буславець.

У рамках Експертної ради при Міністерстві вже створено Робочу групу з розвитку водневої енергетики, до якої можуть долучатися зацікавлені сторони.

"Зазначимо, що відповідно до "Ініціативи зеленого водню для Європейського Зеленого курсу 2x40 ГВт" та плану виходу з кризи COVID-19, на Україну виділено створення 10 ГВт нових потужностей з виробництва "зеленого" водню, з яких більшість призначена для експорту до Європейського Союзу. Під час нещодавнього візиту української делегації під головуванням Ольги Буславець в Дюссельдорф було проведено низку зустрічей із німецькими компаніями Thyssenkrupp та Siemens. Очільниця Міненерго презентувала портфель потенційних пілотних проектів водневої енергетики, які можуть бути реалізовані в рамках енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною", - повідомили у пресслужбі.