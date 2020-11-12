Буславець сообщила о перспективах развития водородной энергетики в Украине

В утвержденной водородной стратегии для климатически нейтральной Европы к 2050 году Украина определена приоритетным партнером благодаря ее потенциалу по производству "зеленого" водорода и имеющейся инфраструктуры, соединенной с ЕС, сообщили в Министерстве.

"Украина ставит перед собой амбициозные климатические цели по декарбонизации энергетики, промышленности и транспорта. Поэтому использование "зеленого" водорода является инструментом, который может обеспечить выполнение поставленных целей. Министерство уже разрабатывает дорожную карту водородной энергетики Украины. Нами намечены краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная перспективы транспортировки водорода", - отметила Буславец.

В то же время в Минэнерго сообщают, что возможности газотранспортной системы для транспортировки водорода должны быть тщательно изучены совместно с экспертами с целью обеспечения безопасной работы.

"Этот вопрос нужно дополнительно проработать вместе с экспертами ЕС по определению маршрутов, а также проработать комплекс мер по обеспечению надежности и безопасности работы газотранспортной системы с новым энергоносителем", - прокомментировала Буславец.

В рамках Экспертного совета при Министерстве уже создана Рабочая группа по развитию водородной энергетики, к которой могут присоединиться заинтересованные стороны.

"Отметим, что согласно "Инициативе зеленого водорода для Европейского Зеленого курса 2x40 ГВт" и плану выхода из кризиса COVID-19, на Украину выделено создание 10 ГВт новых мощностей по производству "зеленого" водорода, из которых большинство предназначено для экспорта в Европейский Союз. Во время недавнего визита украинской делегации под председательством Ольги Буславець в Дюссельдорф был проведен ряд встреч с немецкими компаниями Thyssenkrupp и Siemens. Руководительница Минэнерго представила портфель потенциальных пилотных проектов водородной энергетики, которые могут быть реализованы в рамках энергетического партнерства между Украиной и Германией", - сообщили в пресс-службе.