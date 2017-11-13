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Буша-старшого звинуватили в домаганнях до неповнолітньої

Буша-старшого звинуватили в домаганнях до неповнолітньої

Київ • УНН

 • 9526 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дочка співробітника ЦРУ Рослин Корріган заявила, що колишній президент США Джордж Буш-старший домагався до неї, коли їй було 16 років. Про це повідомляє Time, передає УНН.

За її словами, інцидент стався в 2003 році в Техасі в офісі ЦРУ. Корріган розповіла, що в той день проходила зустріч 79-річного Буша-старшого з представниками розвідки. Дівчина прийшла на захід з батьками.

Повідомляється, що екс-президент США "схопив дівчину за сідниці без її згоди", коли її фотографували поруч з Бушем-старшим.

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"Моя перша реакція була абсолютним жахом. Я дійсно була дуже збентежена. Перше, що я зробила, це подивилася на свою маму, і, поки він все ще стояв, я нічого не сказала. Що говорити підлітку екс-президенту Сполучених Штатів? Наприклад: "Гей, чувак, ти не повинен був так чіпати мене?", - сказала вона.

Відзначається, що це шоста жінка, яка звинуватила Буша-старшого в домаганнях.

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