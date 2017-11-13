Буша-старшего обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

По ее словам, инцидент произошел в 2003 году в Техасе в офисе ЦРУ. Корриган рассказала, что в тот день проходила встреча 79-летнего Буша-старшего с представителями разведки. Девушка пришла на мероприятие с родителями.

Сообщается, что экс-президент США “схватил девушку за ягодицы без ее согласия”, когда ее фотографировали рядом с Бушем-старшим.

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“Моя первоначальная реакция была абсолютным ужасом. Я действительно была очень смущена. Первое, что я сделала, это посмотрела на свою маму, и, пока он все еще стоял, я ничего не сказала. Что говорить подростку экс-президенту Соединенных Штатов? Например: “Эй, чувак, ты не должен был так трогать меня?”, — сказала она.

Отмечается, что это шестая женщина, обвинившая Буша-старшего в домогательствах.