Бурштинокопачі на Рівненщині блокували поліцію
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кілька десятків копачів бурштину заблокували поліцію у Володимирецькому район Рівненської обл. Люди розібрали невеликий дерев’яний міст через водойму та вимагали віддати вилучені помпи. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
“На місце інциденту виїхали представники оперативного штабу Нацгвардіі. Після протесту старателі розійшлися. Поліція не застосувала жодних спецзасобів для придушення опору”, — зазначили у відомстві.
Як повідомляв УНН, 24 березня сотня копачів пікетувала райвідділ поліції у райцентрі Зарічне. Люди вимагати повернути вилучені мотопомпи. Пікет був мирним і тривав 6 годин.