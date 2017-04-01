Копатели янтаря в Ровенской обл. блокировали полицию

РОВНО-КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Несколько десятков копателей янтаря заблокировали полицию в Владимирецком районе Ровенской обл. Люди разобрали небольшой деревянный мост через водоем и требовали отдать изъятые помпы. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области.