Копатели янтаря в Ровенской обл. блокировали полицию
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Несколько десятков копателей янтаря заблокировали полицию в Владимирецком районе Ровенской обл. Люди разобрали небольшой деревянный мост через водоем и требовали отдать изъятые помпы. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области.
"На место инцидента выехали представители оперативного штаба Нацгвардией. После протеста старатели разошлись. Полиция не применяла никаких спецсредств для подавления сопротивления ", - отметили в ведомстве.
Как сообщал УНН, 24 марта сотня копателей пикетировала райотдел полиции в райцентре Заречное . Люди требовать вернуть изъятые мотопомпы. Пикет был мирным и продолжался 6:00 .