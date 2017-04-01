Копатели янтаря в Ровенской обл. блокировали полицию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42603 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102869 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157676 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116999 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116869 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112781 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104449 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107116 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103605 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153918 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Копатели янтаря в Ровенской обл. блокировали полицию

Копатели янтаря в Ровенской обл. блокировали полицию

Киев  •  УНН

 • 25031 просмотра

РОВНО-КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Несколько десятков копателей янтаря заблокировали полицию в Владимирецком районе Ровенской обл. Люди разобрали небольшой деревянный мост через водоем и требовали отдать изъятые помпы. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области.

"На место инцидента выехали представители оперативного штаба Нацгвардией. После протеста старатели разошлись. Полиция не применяла никаких спецсредств для подавления сопротивления ", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, 24 марта сотня копателей пикетировала райотдел полиции в райцентре Заречное . Люди требовать вернуть изъятые мотопомпы. Пикет был мирным и продолжался 6:00 .

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