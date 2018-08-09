Буревії, град та зливи: негода накрила Польщу

Як говорить Божена Висоцька з Урядового центру безпеки, буревії у четвер пройдуть над західною Польщею: "Як нам повідомили синоптики, із Заходу наближається фронт, який принесе бурі. Попередження про буревії видано для Куявсько-Поморського, Поморського, Західнопоморського, Великопольського, Нижньосілезького, Опольського і Лудзького воєводств".



Буревії супроводжуватимуться зливами і градом, рівень опадів сягне 30 міліметрів.



Марія Валіньовська з Інституту метеорології і водного господарства наголошує, що у п’ятницю буревії пройдуть у центрі та на сході Польщі: "З опадами граду, зливами і сильними поривами вітру. Рівень опадів під час буревіїв у п’ятницю сягне 25-30 міліметрів, а на Мазурах, Підляшші, Мазовії та Люблінщині навіть до 40 міліметрів".



Вітер сягатиме швидкості до 80 кілометрів на годину, а певне охолодження у всій Польщі надійде у суботу.

Нагадаємо, 31 липня термометри на заході Польщі показали +32 градуси тепла. Погода б’є усі рекорди.