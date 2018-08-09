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Ураганы, град и ливни: непогода накрыла Польшу

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Институт метеорологии и водного хозяйства предупреждает не только о жаре (а следует отметить, что в Любуском воеводстве до сих пор актуально предупреждения третьего, то есть высшего уровня), но и о ураганах, которые будут бушевать в Польше сегодня и завтра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Ураганы, град и ливни: непогода накрыла Польшу

Как говорит Божена Высоцкая с Правительственного центра безопасности, ураганы в четверг пройдут над западной Польшей: "Как нам сообщили синоптики, с запада приближается фронт, который принесет бури. Предупреждение о ураганах выдано для Куявско-Поморского, Поморского, Западнопоморского, Великопольского, Нижнесилезского, Опольского и Лудзького воеводств".

Ураганы сопровождаться ливнями и градом, уровень осадков достигнет 30 миллиметров.

Мария Валиньовськая из Института метеорологии и водного хозяйства отмечает, что в пятницу ураганы пройдут в центре и на востоке Польши: "С осадками в виде града, ливнями и сильными порывами ветра. Уровень осадков во время бурь в пятницу достигнет 25-30 миллиметров, а на Мазурах, Подляшье, Мазовии и Люблинском воеводстве даже до 40 миллиметров".

Ветер будет достигать скорости до 80 километров в час, а охлаждение во всей Польше наступит в субботу.

Напомним, 31 июля термометры на западе Польши показали 32 градуса тепла. Погода бьет все рекорды.

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