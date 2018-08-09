Ураганы, град и ливни: непогода накрыла Польшу

Как говорит Божена Высоцкая с Правительственного центра безопасности, ураганы в четверг пройдут над западной Польшей: "Как нам сообщили синоптики, с запада приближается фронт, который принесет бури. Предупреждение о ураганах выдано для Куявско-Поморского, Поморского, Западнопоморского, Великопольского, Нижнесилезского, Опольского и Лудзького воеводств".



Ураганы сопровождаться ливнями и градом, уровень осадков достигнет 30 миллиметров.



Мария Валиньовськая из Института метеорологии и водного хозяйства отмечает, что в пятницу ураганы пройдут в центре и на востоке Польши: "С осадками в виде града, ливнями и сильными порывами ветра. Уровень осадков во время бурь в пятницу достигнет 25-30 миллиметров, а на Мазурах, Подляшье, Мазовии и Люблинском воеводстве даже до 40 миллиметров".



Ветер будет достигать скорости до 80 километров в час, а охлаждение во всей Польше наступит в субботу.

Напомним, 31 июля термометры на западе Польши показали 32 градуса тепла. Погода бьет все рекорды.