Бум сонячної генерації в Китаї: країна прискорює темпи розгортання відновлюваних джерел енергії

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Зазначається, що у період з січня по кінець квітня цього року в Китаї з'явилося майже втричі більше сонячних потужностей, ніж за аналогічний період торік, і процес триває.

Країна має намір тільки цього року встановити більше панелей, ніж їх всього є в США.

Загальна потужність сонячних панелей, встановлених у 2023-му в Піднебесній, за попередніми даними становитиме 154 ГВт. Для порівняння, згідно з інформацією BNEF, на початок 2022 року в усіх Сполучених Штатах було 144 "сонячних" ГВт.

Асоціація фотоелектричної промисловості Китаю заявляла в лютому, що країна, ймовірно, встановить від 95 ГВт до 120 ГВт цього року — порівняно з минулорічним рекордом у 87,4 ГВт.

"Китай є найбільшим у світі ринком сонячної енергії, і він буде залишатися таким до 2030 року", - заявила провідний аналітик BNEF Дженні Чейз у понеділок на заході в Шанхаї.

Зростання кількості розгортань таких панелей у Китаї означає, що до 2030 року світ матиме загальну потужність у 5300 ГВт — це приблизно той обсяг сонячної енергії, який потрібен у сценаріях, за яких буде досягнуто глобальної цілі сумарного нульового рівня викидів.

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