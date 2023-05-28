Бум солнечной генерации в Китае: страна ускоряет темпы развертывания возобновляемых источников энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Китай ускоряет темпы развертывания возобновляемых источников энергии, в частности солнечной генерации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Отмечается, что в период с января по конец апреля этого года в Китае появилось почти втрое больше солнечных мощностей, чем за аналогичный период прошлого года, и процесс продолжается.
Страна намерена только в этом году установить больше панелей, чем их всего есть в США.
Общая мощность солнечных панелей, установленных в 2023-м в Поднебесной, по предварительным данным составит 154 ГВт. Для сравнения, согласно информации BNEF, на начало 2022 года во всех Соединенных Штатах было 144 "солнечных" ГВт.
Ассоциация фотоэлектрической промышленности Китая заявляла в феврале, что страна, вероятно, установит от 95 ГВт до 120 ГВт в этом году — по сравнению с прошлогодним рекордом в 87,4 ГВт.
"Китай является крупнейшим в мире рынком солнечной энергии, и он будет оставаться таковым до 2030 года", - заявила ведущий аналитик BNEF Дженни Чейз в понедельник на мероприятии в Шанхае.
Рост количества развертываний таких панелей в Китае означает, что к 2030 году мир будет иметь общую мощность в 5300 ГВт — это примерно тот объем солнечной энергии, который нужен в сценариях, при которых будет достигнута глобальная цель суммарного нулевого уровня выбросов.
Напомним
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