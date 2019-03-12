Букмекерські контори "Фаворит" і 1xbet, які приймають ставки на вибори президента, назвали нелегальними
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Букмекерські контори "Фаворит" і 1xbet, що приймають ставки на лідерів президентських перегонів, визнані незаконними, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
У лютому 2019 року Чернігівський апеляційний суд встановив, що група невідомих осіб організувала злочинну схему з переведення в готівку грошей через заборонені законодавством букмекерські контори 1xbet, Leon, "Фаворит". Схема діяла з 2011 по 2018 роки.
"До незаконної діяльності, яка полягає в проведенні і надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та букмекерських конторах під брендом 1xbet, Leon, "Фаворит", які заборонені в Україні, причетні посадові особи небанківських фінансових установ, які, знаючи і розуміючи протиправний характер зазначеної діяльності, протягом 2011-2018 років здійснювали реалізацію зазначеного забороненого сервісу, тобто використовували свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від фізичної еских осіб з подальшим переведенням на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми", - повідомляють правоохоронці.
Незважаючи на те, що виявили злочинну схему правоохоронці Чернігова, 1 листопада 2018 року, за дорученням заступника Генерального прокурора України, кримінальне провадження було передано до Головного слідчого управління ГПУ.
Нагадаємо, букмекерські контори "Фаворит" і 1xbet приймають ставки на вибори президента-2019.