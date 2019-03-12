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Букмекерские конторы "Фаворит" и 1xbet, принимающие ставки на выборы президента, назвали нелегальными

Букмекерские конторы "Фаворит" и 1xbet, принимающие ставки на выборы президента, назвали нелегальными

Киев  •  УНН

 • 18353 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Букмекерские конторы "Фаворит" и 1xbet, принимающие ставки на лидеров президентской гонки, признаны незаконными, сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

В феврале 2019 года Черниговский апелляционный суд установил, что группа неизвестных лиц организовала преступную схему по обналичиванию денег через запрещенные законодательством букмекерские конторы 1xbet, Leon, "Фаворит". Схема действовала с 2011 по 2018 годы.

"К незаконной деятельности, которая заключается в проведении и предоставлении возможности доступа к азартным играм в электронном (виртуальном) казино и букмекерских конторах под брендом 1xbet, Leon, "Фаворит", которые запрещены в Украине, причастны должностные лица небанковских финансовых учреждений, которые, зная и понимая противоправный характер указанной деятельности, в течение 2011-2018 годов осуществляли реализацию указанного запрещенного сервиса, то есть использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличности от физических лиц с дальнейшим переводом на счета фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы", - сообщают правоохранители.

Несмотря на то, что выявили преступную схему правоохранители Чернигова, 1 ноября 2018 года, по поручению заместителя Генерального прокурора Украины, уголовное производство было передано в Главное следственное управление ГПУ.

Напомним, букмекерские конторы "Фаворит" и 1xbet принимают ставки на выборы президента-2019.

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