Буффон про гру з "Реалом": ми зробили неможливе можливим
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ветеран туринського “Ювентуса” Джанлуїджі Буффон висловив гордість за свою команду у поєдинку в відповідь проти мадридського “Реалу” (3:1), передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Ми почали матч, сказавши собі, що у нас мінімальний шанс на перемогу в протистоянні, але треба боротися, тому що заздалегідь не можна з упевненістю говорити, що станеться в цьому житті, особливо якщо у тебе в команді бійці, здатні практично на все. Ми поступово рухалися до своєї мети і в результаті відігралися. Пишаюся, що є частиною такої чудової команди”, — заявив італієць.
На думку стража воріт, його колектив не заслуговував поразку в основний час.
“Ми віддали всі сили. „Реал“ — чудова команда, і я сподіваюся, що вона пройде весь турнірний шлях до кінця. Але ми сьогодні заслужили щонайменше додатковий час. Життя продовжується. Я радий і пишаюся тим, як ми грали. Ми зробили неможливе можливим. Дуже шкода, що все завершилося саме так”, — додав Буффон.
Нагадаємо, що “Реал” виборов путівку до півфіналу турніру тільки завдяки реалізованому пенальті в додатковий час.
Нагадаємо, що для Буффона матч з “Реалом” має стати останнім в кар’єрі в рамках Ліги чемпіонів, адже 40-річний голкіпер оголошував про завершення кар’єри за підсумками сезону.