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Буффон об игре с "Реалом": мы сделали невозможное возможным

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ветеран туринского “Ювентуса” Джанлуиджи Буффон выразил гордость за свою команду в поединке в ответ против мадридского “Реала” (3:1), передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Мы начали матч, сказав себе, что у нас минимальный шанс на победу в противостоянии, но надо бороться, потому что заранее нельзя с уверенностью говорить, что произойдет в этой жизни, особенно если у тебя в команде бойцы, способные практически на все. Мы постепенно двигались к своей цели и в результате отыгрались. Горжусь, что является частью такой замечательной команды”, — заявил итальянец.

По мнению стража ворот, его коллектив не заслуживал поражения в основное время.

“Мы отдали все силы. „Реал“ — отличная команда, и я надеюсь, что она пройдет весь турнирный путь до конца. Но мы сегодня заслужили как минимум дополнительное время. Жизнь продолжается. Я рад и горжусь тем, как мы играли. Мы сделали невозможное возможным. Очень жаль, что все закончилось именно так”, — добавил Буффон.

Напомним, что “Реал” завоевал путевку в полуфинал турнира только благодаря реализованному пенальти в дополнительное время.

Напомним, что для Буффона матч с “Реалом” должен стать последним в карьере в рамках Лиги чемпионов, ведь 40-летний голкипер объявлял о завершении карьеры по итогам сезона.

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