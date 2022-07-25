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Будуть вивозити не тільки зерно: міністр інфраструктури Кубраков розповів подробиці Стамбульської угоди

Будуть вивозити не тільки зерно: міністр інфраструктури Кубраков розповів подробиці Стамбульської угоди

Київ • УНН

 • 315484 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів журналісту УНН під час брифінгу подробиці щодо Стамбульської угоди про експорт українського зерна. За словами міністра, разом із зерном будуть вивозитися також добрива та інша аграрна продукція.

Цитата

“Угода покриває все, що стосується аграрної продукції, включаючи добрива, але сказати, що саме буде вивозитися або навпаки (ми будемо купувати чи вони будуть перевалюватися через наші порти) ми зараз не можемо. Це буде вирішено, коли запрацює координаційний центр, який вже й буде погоджувати та пропускати конкретні судна”, - повідомив Кубраков.

Додамо

Нещодавно Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН про відновлення експорту зерна морськими шляхами.

Згідно з досягнутими домовленостями України, росії, Туреччини та ООН продукція АПК та добрива, включаючи аміак, отримають зелений коридор для експорту з портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Раніше

У Союзі хіміків заявляли, що в Одесі перебуває близько 42 тисяч тонн аміаку, за який є заборгованість, адже він знаходиться на зберіганні. До 24 лютого 2022 року для подальшого продажу через амміакопровід “Тольятті-Одеса” транспортувався російський аміак, який вироблявся на підприємстві “ТольятіАзот”.

Однак відразу після початку війни транспортування було поставлене на паузу. Пізніше з'ясувалося, що “ТольяттіАзот” викупив російський олігарх Дмитро Мазепін, який, за інформацією УНН обіцяв путіну “здати” Одесу (на території якої знаходиться Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку), в обмін на контроль над цим підприємством.

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