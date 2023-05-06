Будьте й надалі надійною основою героїчної оборони: Зеленський привітав піхотинців з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів-піхотинців з Днем піхоти, передає УНН.
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«Сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців – те, що дає нашій державі найвагоміший результат, незламність нашої оборони. Велика честь сьогодні вітати вас з Днем піхоти, це честь для мене щодня представляти у відносинах зі світом зокрема таких наших воїнів, якими є наші піхотинці, – взірцеву українську хоробрість, взірцеву українську стійкість», - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що держава стоїть міцно, бо піхотинці воюють гідно – разом з усіма українськими силами оборони та безпеки.
«Наш час, саме час для перемог. Будьте й надалі надійною, незламною основою нашої героїчної оборони, знищуйте окупанта всюди де це можливо, і де це неможливо. Й нехай звільнення нашої рідної української землі стане особистим успіхом кожного й кожної з вас…», - зазначив Зеленський.
Доповнення
6 травня в Україні з 2019 року відзначається День піхоти. Дата обрана не випадково, адже саме 6 травня 1648 року українські козаки під проводом Богдана Хмельницького здобули перемогу під Жовтими водами.