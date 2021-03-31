Будівництво "злітки" у Дніпрі так і не почали - місцеві ЗМІ показали реальний стан справ

"Подивившись на динаміку робіт, доповідаємо - практично ніяк, - пишуть місцеві журналісти про перші результати анонсованого будівництва "злітки". - Почитавши документи, ми з'ясували, що виною всьому демпінг компанії "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН", яка запропонувала на тендери нереалістично низьку вартість будівництва аеродрому. А Олександр Ярославський, з його бізнес-стажем і прагматичним підходом досвідченого інвестора, теж не горить бажанням будувати термінали, поки не буде впевнений у наявності аеродрому. А такої впевненості немає, і бути не може. Неможливо зібрати айфон з кубиків лего або поїсти в дорогому ресторані за цінами МакДональдса, або побудувати аеродром нижче собівартості", - відзначають автори публікації.

Як відзначають журналісти, договір за попереднім (так званим "робочим") проектом будівництва злітно-посадкової смуги підписаний тільки днями. У той же час міністр інфраструктури Владислав Криклій поквапився заявити про початок будівництва ще кілька місяців тому.

Тим часом Держагентство інфраструктурних проектів України і його глава Кирило Хомяков активно висвітлюють проект будівництва "терміналів Ярославського". "Приватний інвестор група DCH поки завершує вбивання паль під новий термінал, армує і бетонує фундамент. Новий термінал матиме три поверхи, 20 стійок реєстрації, шість виходів на посадку, з яких три будуть оснащені телетрапами. Це дозволить виконувати висадку і посадку пасажирів безпосередньо з будівлі на борт літака", - описує будівництво аеровокзального комплексу глава державного Укрінфрапроекту Кирило Хомяков, супроводжуючи матеріал фотографіями з будмайданчика DCH.

В цілому щодо перспектив нового аеропорту в Дніпрі місцеві ЗМІ налаштовані песимістично. "Не дивлячись на всі провали і факапи, в лютому цього року глава Держагентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков рапортував про старт будівництва державної злітки в Дніпрі. Вже очевидно, що обіцяні терміни зірвані, будівництво фактично заморожене, а чиновники живуть у фейсбуці. Мабуть, жителям Дніпра доведеться і далі літати із Запоріжжя і Харкова, з надією чекаючи наступних президентських виборів. А вони не за горами", - відзначають автори матеріалу про "пам'ятник безгосподарності і марнослів'я", яким може стати державна злітно-посадкова смуга для аеропорту Дніпра.

Раніше журналісти назвали "фейковою економією" нереально низьку вартість будівництва злітно-посадкової смуги, яку запропонувала компанія "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН", що перемогла на державному тендері, підконтрольна тестю одіозного головного "податківця" Романа Насірова, відомого завдяки історії з пледом. Цей тендер став об'єктом розслідування, яке виявило навмисне заниження ціни з боку компанії-переможця: експертний звіт проекту визначив вартість робіт в аеропорту Дніпра не менше 6,25 млрд грн. "Альтіс-КОНСТРАКШН" "збив" під час торгів ціну будівництва на 30% з 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн. Це означає, щоб закінчити будівництво злітки компанії Глімбовського будуть потрібні додаткові понад 2 млрд грн, інакше вона фізично не зможе виконати проект у межах замовлених параметрів, а аеропорт Дніпра залишиться без нової злітки для сучасного аеропорту або отримає багаторічний довгобуд.