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Строительство "взлетки" в Днепре так и не начали — местные СМИ показали реальное состояние дел

Строительство "взлетки" в Днепре так и не начали — местные СМИ показали реальное состояние дел

Киев  •  УНН

 • 19058 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Государство так и не начало строить взлетно-посадочную полосу международного аэропорта “Днепр”. Журналисты местных СМИ посетили широко анонсированную правительственными чиновниками стройку, но на кадрах фоторепортажа видны только чистое поле и несколько единиц техники не первой свежести, передает УНН.

“Посмотрев на динамику работ, докладываем — практически никак, — пишут местные журналисты о первых результатах анонсированного строительства „взлетки“. — Почитав документы, мы выяснили, что виной всему демпинг компании „АЛЬТІС-КОНСТРАКШН“, которая предложила на тендеры нереалистично низкую стоимость строительства аэродрома. А Александр Ярославский, с его бизнес-стажем и прагматичным подходом опытного инвестора, тоже не горит желанием строить терминалы, пока не будет уверен в наличии аэродрома. А такой уверенности нет, и быть не может. Невозможно собрать айфон из кубиков лего или поесть в дорогом ресторане по ценам МакДональдса, или построить аэродром ниже себестоимости”, — отмечают авторы публикации.

Как отмечают журналисты, договор по предварительному (так называемому “рабочему”) проекту строительства взлетно-посадочной полосы подписан только на днях. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий поторопился заявить о начале строительства еще несколько месяцев тому назад.

Тем временем Госагентство инфраструктурных проектов Украины и его глава Кирилл Хомяков активно освещают проект строительства “терминалов Ярославского”. “Частный инвестор группа DCH пока завершает вбивание свай под новый терминал, армирующий и бетонирует фундамент. Новый терминал будет иметь три этажа, 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит выполнять высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета”, — описывает строительство аэровокзального комплекса глава государственного Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, сопровождая материал фотографиями со стройплощадки DCH.

В целом относительно перспектив нового аэропорта в Днепре местные СМИ настроены пессимистично. “Несмотря на все провалы и факапы, в феврале этого года глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков рапортовал о старте строительства государственной взлетки в Днепре. Уже очевидно, что обещанные сроки сорваны, стройка фактически заморожена, а чиновники живут в фейсбуке. Видимо, жителям Днепра придется и дальше летать из Запорожья и Харькова, с надеждой ожидая следующих президентских выборов. А они не за горами”, — отмечают авторы материала о “памятнике бесхозяйственности и пустословия”, которым может стать государственная взлетно-посадочная полоса для аэропорта Днепра.

Ранее журналисты назвали “фейковой экономией” нереально низкую стоимость строительства взлетно-посадочной полосы, которую предложила победившая на государственном тендере компания “АЛЬТІС-КОНСТРАКШН”, подконтрольная тестю одиозного главного “налоговика” Романа Насирова, известного благодаря истории с пледом. Этот тендер стал объектом расследования, которое выявило умышленное занижение цены со стороны компании-победителя: экспертный отчет проекта определил стоимость работ в аэропорту Днепра не менее 6,25 млрд грн. “АЛЬТИС-КОНСТРАКШН” “сбил” в ходе торгов цену строительства на 30% с 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн. Это означает, чтобы закончить строительство взлетки компании Глимбовского потребуются дополнительные более 2 млрд грн, иначе она физически не сможет выполнить проект в пределах заказанных параметров, а аэропорт Днепра останется без новой взлетки для современного аэропорта или получит многолетний долгострой.

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