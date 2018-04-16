Будівництво великої кільцевої дороги у Києві: в уряді назвали основні проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На цей момент першочерговими проблемними питаннями, які необхідно вирішити для будівництва великої кільцевої автомобільної дороги (ВКАД) навколо Києва, є фінансування, стадія готовності проекту та ситуація із документацією щодо землевідведення. Про це на нараді щодо будівництва ВКАД сказав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає УНН з посиланням на МІУ.
“На цей момент першочерговими питаннями є фінансування, стадія готовності проекту та ситуація із документацією щодо землевідведення”, — зауважив Лавренюк.
Він уточнив, що наразі розглядається три варіанти фінансування будівництва ВКАД: за рахунок Державного бюджету, залучення міжнародних інвесторів або на умовах концесії.
“Необхідно якнайшвидше вирішити всі проблемні питання і розпочати будівництво першої черги ВКАД. Це дозволить розвантажити та зберегти дороги Києва, зменшить кількість ДТП у місті, сприятиме посиленню України як транзитної держави та розвитку інфраструктури Київської області”, — додав заступник міністра інфраструктури.
Нагадаємо, за словами екс-міністра ЖКГ Олексія Кучеренко, поки в Україні не буде запроваджено найжорстокішу відповідальність для керівників автодорожніх компаній, українцям не варто розраховувати на якісні дороги.