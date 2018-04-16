Строительство большой кольцевой в Киеве: в правительстве назвали основные проблемы

“На данный момент первоочередными вопросами являются финансирование, стадия готовности проекта и ситуация с документацией по землеотводу”, — отметил Лавренюк.

Он уточнил, что рассматривается три варианта финансирования строительства БКАД: за счет Государственного бюджета, привлечения международных инвесторов или на условиях концессии.

“Необходимо как можно быстрее решить все проблемные вопросы и начать строительство первой очереди БКАД. Это позволит разгрузить и сохранить дороги Киева, уменьшит количество ДТП в городе, будет способствовать усилению Украины как транзитного государства и развитию инфраструктуры Киевской области”, - добавил заместитель министра инфраструктуры.

Напомним, по словам экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, пока в Украине не будет введена жесточайшая ответственность для руководителей автодорожных компаний, украинцам не стоит рассчитывать на качественные дороги.