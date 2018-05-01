Будівництво століття: Керченський міст дав тріщину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Одна з опор Керченського мосту, який Росія будує, щоб з’єднати анексований Крим із материком, знову тріснула. Зараз опору намагаються відремонтувати. Відповідне фото опублікував користувач Twitter, передає УНН.
Як пише користувач соцмережі, тріщини з’явилися на 256-й опорі. Зараз аварійна опора знову в лісах, “каркаси в’яжуть, бетон подають”.
За даними видання Кuresh.info, 256-а опора, що знаходиться практично посередині проливу (8 км від берега), не витримала навантаження і тріснула в двох місцях.
Більше того, зазначається, що за словами фахівців, опори Керченського мосту не здатні витримати навантаження навіть порожньої залізничної гілки, не кажучи вже про запуск потягів. У цьому районі на початку 2018 року вже фіксували просідання опор на 1 метр.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України включає до списку санкцій всі компанії, що працюють на об’єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму.