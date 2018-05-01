Стройка века: Керченский мост дал трещину

Как пишет пользователь соцсети, трещины появились на 256-й опоре. Сейчас аварийная опора снова в лесах, “каркасы вяжут, бетон подают”.

По данным издания Кuresh.info, 256-я опора, которая находится практически посередине пролива (8 км от берега), не выдержала нагрузки и лопнула в двух местах.

Более того, отмечается, что по словам специалистов, опоры Керченского моста не способны выдержать нагрузку даже пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске поездов. В этом районе в начале 2018 года уже фиксировали проседание опор на 1 метр.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированный Россией Крым.