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Стройка века: Керченский мост дал трещину

Киев • УНН

 • 35009 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Одна из опор Керченского моста, который Россия строит, чтобы соединить аннексированный Крым с материком, снова треснула. Сейчас опору пытаются отремонтировать. Соответствующее фото опубликовал пользователь Twitter, передает УНН.

Стройка века: Керченский мост дал трещину

Как пишет пользователь соцсети, трещины появились на 256-й опоре. Сейчас аварийная опора снова в лесах, “каркасы вяжут, бетон подают”.

По данным издания Кuresh.info, 256-я опора, которая находится практически посередине пролива (8 км от берега), не выдержала нагрузки и лопнула в двух местах.

Более того, отмечается, что по словам специалистов, опоры Керченского моста не способны выдержать нагрузку даже пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске поездов. В этом районе в начале 2018 года уже фиксировали проседание опор на 1 метр.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированный Россией Крым.

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