Будівництво "стіни" на кордоні з РФ у Харківській області завершать до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. До кінця року буде завершено будівництво "стіни" на кордоні з Росією в Харківській області. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час робочого візиту до Східного регіонального управління Державної прикордонної служби, передає УНН з посиланнями на прес-службу МВД України.
"У Харківській області протяжність кордону 270 кілометрів. 220 ми вже облаштували. Цього року всі роботи будуть завершені. Наступним етапом облаштування українсько-російського кордону стане Сумська ділянка. Наразі цей процес почався у координації з місцевими органами влади", - повідомив Троян.
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Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомляв, що понад 70 з'єднань і військових частин були сформовані в Західному військовому окрузі з 2016 року, війська отримали близько 5 тис. одиниць нового і модернізованого озброєння і техніки.