Строительство "стены" на границе с РФ в Харьковской области завершат до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. До конца года будет завершено строительство "стены" на границе с Россией в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время рабочего визита в Восточное региональное управление Государственной пограничной службы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"В Харьковской области протяженность границы 270 километров. 220 мы уже обустроили. В этом году все работы будут завершены. Следующим этапом обустройства российско-украинской границы будет Сумской участок. Сейчас этот процесс начался в координации с местными органами власти", - сообщил Троян.
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Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе с 2016 года, войска получили около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и техники.