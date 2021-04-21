Будівництво сміттєпереробного заводу в Житомирі розпочнеться в травні, завершити роботи планують у І кварталі 2022 року

Про плани на будівництво заводу з утилізації та переробки сміття у Житомирі говорили впродовж кількох років, і зараз компанія має усі необхідні дозвільні документи.

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“У травні цього року розпочинаються будівельні роботи. Наразі завершуються остаточні розрахунки і актуалізується бюджет на виконання будівельних робіт, графіки фінансування і графіки виконання будівельних робіт. І, таким чином, у травні ми стартуємо, і до кінця року наша мета — побудувати та ввести в експлуатацію і забезпечити місто Житомир першим заводом в Україні, технологія якого передбачає не спалювання, а саме переробку сміття, як ми на старті цього проєкту і обіцяли. Кінцева дата завершення робіт і повноцінного введення в експлуатацію заводу та всієї інфраструктури — з січня по березень наступного року”, — розповідає директор групи компаній “Ґрін Бін Україна” Євгеній Барах.

Деталі

Завод зможе переробляти понад пів мільйона кубів сміття за рік. Але, за словами директора компанії, потужність можна збільшувати.

“Технологія передбачає саме переробку, а не спалювання сміття. Потужність заводу на сьогодні нормативна — 510 тисяч кубів на рік. Буде окрема сортувальна лінія, окремо компостування. В кінцевому результаті завод буде створювати, виробляти компост, RDF-пальне, яке буде альтернативою для забезпечення тепловою енергією, як промислових, так і звичайних споживачів. І, звичайно, вторинна сировина — як третя складова. Завдячуючи функціонуванню заводу буде створено 150 нових робочих місць”, — каже Євгеній Барах.

Утилізація сміття на новому сміттєпереробному заводі коштуватиме недорого в порівнянні з подібними закордонними заводами і відобразиться в тарифі незначним підвищенням ціни, каже міський голова.

“Вартість утилізації та переробки сміття в Європі складає 37-40 євро за тонну, а якщо говорити про таку країну, як Австрія, то вартість доходить до 120 євро за тонну. Ми підписали угоду, яка була проголосована на сесії, і за якою вартість переробки складає трошки більш 3 євро. Це в десятки разів дешевше, ніж в Європі. Це абсолютно незначне зростання тарифу”, — каже мер Житомира Сергій Сухомлин.

Додамо

Новий завод не перероблятиме сміття зі сміттєзвалища на Крошні, адже технологією передбачено, що відходи потрібно доставити на лінію за одну або дві доби після потрапляння в сміттєвий бак. У муніципалітеті кажуть: готують проєкт з рекультивації полігону ТПВ й обіцяють представити його найближчим часом.

“Я не бачу можливості забирати сміття, і Європа також майже не переробляє старе сміття. Потрібно робити проєкт по рекультивації цього полігону і його закритті. Робити нові карти, а старий полігон повністю закривати. Зараз ми працюємо ще над одним проектом, і думаю, що найближчим часом ми його презентуємо, це станція очищення фільтрату, який знаходиться на полігоні, а потім потрапляє в наші річки. Потрібно розв’язати цю проблему, і найближчим часом ми будемо презентувати проєкт по фільтраційній станції для нашого полігону”, — анонсував міський голова.

Зазначимо, що будівництво сміттєпереробного заводу в Житомирі мало розпочатися на початку березня 2020 року.