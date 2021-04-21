Строительство мусороперерабатывающего завода в Житомире начнется в мае, завершить работы планируется в I квартале 2022 года

О планах на строительство завода по утилизации и переработке мусора в Житомире говорили в течение нескольких лет, и сейчас компания имеет все необходимые разрешительные документы.

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"В мае этого года начинаются строительные работы. Сейчас завершаются окончательные расчеты и актуализируется бюджет на выполнение строительных работ, графики финансирования и графики выполнения строительных работ. И, таким образом, в мае мы стартуем, и до конца года наша цель - построить и ввести в эксплуатацию и обеспечить город Житомир первым заводом в Украине, технология которого предусматривает не сжигание, а именно переработку мусора, как мы на старте этого проекта и обещали. Конечная дата завершения работ и полноценного ввода в эксплуатацию завода и всей инфраструктуры - с января по март следующего года", - рассказывает директор группы компаний "Грин Бин Украина" Евгений Барах.

Детали

Завод сможет перерабатывать более полумиллиона кубов мусора в год. Но, по словам директора компании, мощность можно увеличивать.

"Технология предусматривает именно переработку, а не сжигание мусора. Мощность завода на сегодня нормативная - 510 тыс. кубов в год. Будет отдельная сортировочная линия, отдельно компостирование. В конечном итоге завод будет создавать, производить компост, RDF-топливо, которое будет альтернативой для обеспечения тепловой энергией, как промышленных, так и обычных потребителей. И, конечно, вторичное сырье - как третья составляющая. Благодаря функционированию завода будет создано 150 новых рабочих мест", - говорит Евгений Барах.

Утилизация мусора на новом заводе по переработке мусора будет стоить недорого по сравнению с подобными зарубежными заводами и отобразится в тарифе незначительным повышением цены, говорит городской голова.

"Стоимость утилизации и переработки мусора в Европе составляет 37-40 евро за тонну, а если говорить о такой стране, как Австрия, то стоимость доходит до 120 евро за тонну. Мы подписали соглашение, которое было проголосовано на сессии, и по которому стоимость переработки составляет чуть более 3 евро. Это в десятки раз дешевле, чем в Европе. Это совершенно незначительный рост тарифа", - говорит мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Добавим

Новый завод не будет перерабатывать мусор со свалки на Крошне, ведь технологией предусмотрено, что отходы нужно доставить на линию за сутки-двое после попадания в мусорный бак. В муниципалитете говорят: готовят проект по рекультивации полигона ТБО и обещают представить его в ближайшее время.

"Я не вижу возможности забирать мусор, и Европа также почти не перерабатывает старый мусор. Нужно делать проект по рекультивации этого полигона и его закрытии. Делать новые карты, а старый полигон полностью закрывать. Сейчас мы работаем еще над одним проектом, и думаю, что в ближайшее время мы его презентуем, это станция очистки фильтрата, который находится на полигоне, а затем попадает в наши реки. Нужно решить эту проблему, и в ближайшее время мы будем презентовать проект по фильтрационной станции для нашего полигона", - анонсировал городской голова.

Отметим, что строительство мусороперерабатывающего завода в Житомире должно было начаться в начале марта 2020 года.