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Будівництво одного з найбільших житлових комплексів України ЖК "Scandia" в онлайн-режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. За будівництвом одного з найбільших житлових комплексів України - ЖК “Scandia” можна спостерігати онлайн, передає УНН з посиланням на сайт компанії.

Будівництво одного з найбільших житлових комплексів України ЖК "Scandia" в онлайн-режимі

На будівельному майданчику встановлено веб-камеру, яка в режимі реального часу транслює та відображає темпи зведення житлового комплексу. 

Нагадаємо, ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови сягатиме 80 га. Згідно з проектом ЖК, на території комплексу буде 100 житлових будинків (розрахованих на 10 тисяч квартир), а також власна масштабна інфраструктура: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби. При цьому, весь комплекс перебуватиме під цілодобовою посиленою охороною.

ЖК “Scandia” пропонує квартири на різний смак і розмір. Не ігноруючи такий важливий принцип, як комфорт, проектанти розробили зручні для проживання одно-, дво- та трикімнатні квартири. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому - висота стель досягає 6 метрів.

Навіть у однокімнатних квартирах, які користуються зараз найбільшою популярністю, економити на метражі не стали. Для того, щоб ціни на квартири були доступними, а житловий комплекс якомога швидше знайшов своїх мешканців, забудовник відмовився від надприбутків і запропонував покупцеві максимально низьку ціну.

Зараз однокімнатну квартиру досить великого метражу, а саме більше 38 метрів, можна придбати всього за 15 тисяч доларів США.

На першому етапі будівництва “Scandia” готова запропонувати покупцям 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних.

Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул.Богунська.

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