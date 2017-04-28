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Строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК "Scandia" в онлайн-режиме

Киев • УНН

 • 11057 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За строительством одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" можно наблюдать онлайн, передает УНН со ссылкой на сайт компании.

Строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК "Scandia" в онлайн-режиме

На строительной площадке установлено веб-камеру, которая в режиме реального времени транслирует и отражает темпы возведения жилого комплекса.

Напомним, ЖК “Scandia” строится по принципу “город в городе”. Общая площадь застройки достигнет 80 га. Согласно проекту ЖК, на территории комплекса будет 100 жилых домов (рассчитанных на 10 тыс. квартир), а также собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы. При этом, весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.

ЖК “Scandia” предлагает квартиры на любой вкус и размер. Не пренебрегая такой важный принцип, как комфорт, проектанты разработали удобные для проживания одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем — высота потолков достигает 6 метров.

Даже в однокомнатных квартирах, которые пользуются сейчас наибольшей популярностью, экономить на метраже не стали. Для того, чтобы цены на квартиры были доступны, а жилой комплекс как можно скорее нашел своих жителей, застройщик отказался от сверхприбылей и предложил покупателю максимально низкую цену.

Сейчас однокомнатную квартиру достаточно большого метража, а именно более 38 метров, можно приобрести всего за 15 тыс. долларов США.

На первом этапе строительства “Scandia” готова предложить покупателям 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.

Более подробную информацию о ЖК “Scandia” можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, вул.Богунська.

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