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Будівництво одеського аеропорту має бути завершено цього року – П.Порошенко

Будівництво одеського аеропорту має бути завершено цього року – П.Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Будівництво Одеського аеропорту має бути завершено у 2017 році і розпочата реконструкція зльотної смуги. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.

“Цього року не лише будівництво, будівля аеропорту, має бути завершено, а й смуга. Має бути нарешті розпочата її реконструкція”, — заявив П.Порошенко.

Він зазначив, що доручив профільному міністру організувати новий тендер і виділити кошти на реконструкцію смуги зльоту аеропорту.

“Причому не все потрібно робити за рахунок коштів державного бюджету. Чому б нам не організувати спеціальний фонд... Під цей фонд надати не бюджетне фінансування, а бюджетне кредитування і потім за рахунок кожного зльоту-посадки компенсуєте ці кредити”, — сказав Президент.

Він підкреслив, що зльотна полоса в одеському аеропорту має бути на рівні світових стандартів.

“Я вже дав відповідне доручення пану міністру, попрацюємо разом з міністром фінансів і зробимо ці позиції для того, щоб вирішити питання одеського аеропорту нарешті раз і назавжди”, — сказав П.Порошенко.

Він нагадав, що терміни закінчення будівництва одеського аеропорту переносились тричі.

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