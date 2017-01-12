Будівництво одеського аеропорту має бути завершено цього року – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Будівництво Одеського аеропорту має бути завершено у 2017 році і розпочата реконструкція зльотної смуги. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
“Цього року не лише будівництво, будівля аеропорту, має бути завершено, а й смуга. Має бути нарешті розпочата її реконструкція”, — заявив П.Порошенко.
Він зазначив, що доручив профільному міністру організувати новий тендер і виділити кошти на реконструкцію смуги зльоту аеропорту.
“Причому не все потрібно робити за рахунок коштів державного бюджету. Чому б нам не організувати спеціальний фонд... Під цей фонд надати не бюджетне фінансування, а бюджетне кредитування і потім за рахунок кожного зльоту-посадки компенсуєте ці кредити”, — сказав Президент.
Він підкреслив, що зльотна полоса в одеському аеропорту має бути на рівні світових стандартів.
“Я вже дав відповідне доручення пану міністру, попрацюємо разом з міністром фінансів і зробимо ці позиції для того, щоб вирішити питання одеського аеропорту нарешті раз і назавжди”, — сказав П.Порошенко.
Він нагадав, що терміни закінчення будівництва одеського аеропорту переносились тричі.