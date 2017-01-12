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Строительство одесского аэропорта должно быть завершено в этом году - П.Порошенко

Строительство одесского аэропорта должно быть завершено в этом году - П.Порошенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. Строительство Одесского аэропорта должно быть завершено в 2017 году и начата реконструкция взлетной полосы. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.

"В этом году не только строительство, здание аэропорта, должно быть завершено, но и полоса. Должна быть наконец начата ее реконструкция", - заявил П.Порошенко.

Он отметил, что поручил профильному министру организовать новый тендер и выделить средства на реконструкцию полосы взлета аэропорта.

"Причем не все нужно делать за счет средств государственного бюджета. Почему бы нам не организовать специальный фонд... В этот фонд предоставить не бюджетное финансирование, а бюджетное кредитование и затем за счет каждого взлета-посадки компенсируете эти кредиты", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что взлетная полоса в одесском аэропорту должна быть на уровне мировых стандартов.

"Я уже дал соответствующее поручение господину министру, поработаем вместе с министром финансов и сделаем эти позиции для того, чтобы решить вопрос одесского аэропорта наконец раз и навсегда", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что сроки окончания строительства одесского аэропорта переносились трижды.

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