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Будівництво кладовища для домашніх тварин у Києві знову обіцяють розпочати наступного року

Будівництво кладовища для домашніх тварин у Києві знову обіцяють розпочати наступного року

Київ • УНН

 • 29015 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Будівництво міського кладовища для домашніх тварин у Деснянському районі Києва планують розпочати у наступному році. Наразі вирішується питання щодо землевпорядкування. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у Департаменті міського благоустрою КМДА.

В КМДА нагадали, що Київською міською цільовою програмою контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 20/20 передбачено будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з над могильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі міста Києва головним виконавцем є комунальне підприємство “Київська міська лікарня ветеринарної медицини”.

Цитата:

“Станом на серпень 2021 року Підприємством вирішується питання щодо відповідного землевпорядкування та передачі права постійного користування земельною ділянкою Підприємством. Також планується розпочати будівництво міського кладовища для домашніх тварин у наступному році”, — йдеться у відповіді на запит. Зазначається, що остаточна вартість будівництва буде визначена кошторисом під час корегування проєктно-кошторисної документації.

Доповнення

Минулого року повідомлялося, що попри обіцянки мерії кладовище для тварин у Києві до кінця 2020 року так і не з’явилося.  Нагадаємо, з початку цього року Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства “Київський крематорій” було проведено кремацію понад 220 тварин. 

Українські Національні Новини

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