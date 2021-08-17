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Строительство кладбища для домашних животных в Киеве снова обещают начать в следующем году

Строительство кладбища для домашних животных в Киеве снова обещают начать в следующем году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Строительство городского кладбища для домашних животных в Деснянском районе Киева планируют начать в следующем году. Сейчас решается вопрос о землеустройства. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте городского благоустройства КГГА.

В КГГА напомнили, что Киевской городской целевой программой контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2020-2022 годы, утвержденной решением Киевского городского совета от 24.12.2020 № 20/20 предусмотрено строительство городского кладбища для животных в составе колумбария с над могильником для захоронения животных, крематория, АТП и хозяйственных помещений возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе города Киева главным исполнителем является коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Цитата:

"По состоянию на август 2021 Предприятием решается вопрос относительно соответствующего землеустройства и передачи права постоянного пользования земельным участком Предприятием. Также планируется начать строительство городского кладбища для домашних животных в следующем году", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что окончательная стоимость строительства будет определена сметой во время корректировки проектно-сметной документации.

Дополнение

В прошлом году сообщалось, что несмотря на обещания мэрии кладбище для животных в Киеве до конца 2020 года так и не появилось. Напомним, с начала этого года ритуальная служба специализированного коммунального предприятия "Киевский крематорий" было проведено кремацию более 220 животных.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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